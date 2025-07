Electropark | quattro giorni di festival di musica elettronica e arti performative

Electropark, il festival di musica elettronica e arti performative più atteso dell'anno, torna a esplorare i confini della creatività con quattro giorni di eventi unici e coinvolgenti. Dopo il successo dei prologhi a Teatro della Tosse e Palazzo Ducale, e il prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura, questa edizione promette un’esperienza indimenticabile. Preparati a immergerti in un universo di innovazione, suoni e performance che faranno vibrare la città fino all’ultimo battito...

Dopo l’ottimo riscontro registrato dai prologhi al Teatro della Tosse e a Palazzo Ducale, Electropark (che ha appena ricevuto il riconoscimento dal Ministero della Cultura per il prossimo triennio 2025-27) entra nel vivo, con un festival dalla forte connotazione internazionale e ricco di prime. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Le tre artiste giovedì 10 luglio daranno il via alla quattordicesima edizione dell'Electropark Festival, in programma fino a domenica tra la Darsena di Genova, al Galata Museo del Mare - Genova, e il Tigullio con il tema “Shared Brilliance” Vai su Facebook

Genova si accende di musica con Electropark 2025! Dal 10 al 13 luglio, la città si trasforma in un palcoscenico vibrante tra terrazze affacciate sul mare, club nascosti nei vicoli e scenari urbani che si fondono con il suono elettronico contemporaneo. https://vis Vai su X

Electropark Festival, Genova parla la lingua del futuro - Tre giorni, quattro location e 14 artisti provenienti da tutto il mondo, il tutto in un contesto incredibile come la città di Genova. Da rockit.it

I festival culturali in Italia a inizio luglio 2025: Popsophia, Ago Off, MONITOR, Porto Rubino, Electropark - Dal pensiero pop ai dialoghi intorno all’arte, passando per la cultura digitale, c’è tutta una serie di rassegne pronte a partire. Scrive artribune.com