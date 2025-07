Morto uno dei feriti nell' esplosione del deposito di Gpl a Roma

L’esplosione nel deposito di Gpl a Roma ha segnato una tragedia che scuote la città: tra le vittime, Claudio Ercoli, gravemente ustionato, non ce l’ha fatta. Dopo un intervento complesso di innesto di cute, il suo corpo non ha resistito alle ferite. Ora, la procura potrebbe contestare il reato di omicidio colposo, aprendo un nuovo capitolo nelle indagini. La vicenda ci ricorda quanto sia cruciale la sicurezza in ambienti così delicati.

E’ morto uno dei feriti nell’esplosione di un deposito di Gpl alla periferia di Roma il 4 luglio scorso. La vittima, Claudio Ercoli, aveva ustioni diffuse sul 55% del corpo. Nel fascicolo di indagine della Procura di Roma ora potrebbe essere contestato il reato di omicidio colposo. L’uomo era stato sottoposto nella giornata di ieri a un complesso intervento di innesto di cute omologa. L’equipe. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto uno dei feriti nell'esplosione del deposito di Gpl a Roma

