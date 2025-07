Scuola Nazario Sauro il Tar dà ragione ai genitori | annullata la chiusura

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia dà ragione ai genitori della scuola Nazario Sauro, annullando la decisione di chiusura. Una vittoria significativa per la comunità, che dimostra come la voce dei cittadini possa fare la differenza. La sentenza non solo tutela il diritto all’istruzione, ma rafforza il ruolo fondamentale della partecipazione civica. Una svolta importante che ridà speranza e fiducia nel sistema democratico.

Con una decisione importante, il tribunale amministrativo regionale della Lombardia – sede di Milano – ha accolto integralmente il ricorso presentato da un gruppo di genitori, sostenuti dall’associazione Nova Como e da numerosi cittadini, contro la delibera comunale che disponeva la chiusura. 🔗 Leggi su Quicomo.it

