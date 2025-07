Samsung ridisegna la sicurezza Galaxy | IA protetta Wi-Fi blindato e privacy totale

Samsung rivoluziona la sicurezza Galaxy con soluzioni all'avanguardia: IA protetta, Wi-Fi blindato e privacy totale. Con Knox e la tecnologia quantistica, l'azienda alza il livello di protezione, garantendo uno spazio digitale più sicuro e personalizzato per ogni utente. Scopri come queste innovazioni plasmeranno il futuro della protezione dei dati e dell’esperienza mobile, rendendo il tuo dispositivo un vero bastione di sicurezza. La sicurezza non è mai stata così intelligente e affidabile.

Con Knox e Wi-Fi quantistico, Samsung alza il livello di protezione Galaxy per l'intelligenza artificiale personalizzata.

