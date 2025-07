Mia moglie quando vedeva le scene dei miei film dove toccavo le cosce o le tette a una di loro commentava tagliente | lo confessa Lino Banfi

Mia moglie Lucia, sempre gelosa, ha un modo tutto suo di interpretare le scene più hot dei miei film. Ricordo le sue battute taglienti che mi facevano sorridere, anche quando la situazione mi metteva in imbarazzo. La sua ironia e sincerità sono il segreto di un amore che resiste alle provocazioni del set. Parola di Lino Banfi, che in...

“Mia moglie Lucia gelosa? Per niente, sapeva che non ho mai corteggiato le mie colleghe. Ma a volte, quando guardavamo insieme uno dei miei film, e vedeva le scene dove toccavo le cosce o le tette a una di loro, Lucia commentava tagliente. e io le rispondevo scocciato: Luci’! Quando ho girato quella scena, c’era tutta la troupe di quaranta persone che guardavano! E lei ribatteva: sì, loro guardavano, ma tu. toccavi”. Parola di Lino Banfi che in una intervista a Il Corriere della Sera annuncia il ritorno a teatro dopo oltre 30 anni con “Passaggi a livello”, il 7 settembre al Todi Festival. “Sarà l’autoriflessione di un vecchio che, tutto sommato, si porta bene i suoi anni – ha spiegato l’attore -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it