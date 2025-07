Calciomercato Inter una rivale di Serie A spinge per un obiettivo dei milanesi! Tutti gli aggiornamenti sul colpo dal Brasile

Calciomercato Inter, una rivale di Serie A si fa avanti per un obiettivo dei milanesi, alimentando l’attenzione intorno al giovane talento brasiliano Richard Ríos. Attualmente in forza al Palmeiras e protagonista nel Mondiale per Club, il suo nome sta scalando le gerarchie delle big europee. Ma cosa filtra sul giocatore e quali sono le chances di vederlo vestire la maglia nerazzurra? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Inter, un’altra concorrente dalla Serie A prova ad inserirsi nella trattativa per il brasiliano: cosa filtra sul giocatore. Richard Ríos è il nuovo nome caldo del mercato estivo. Il centrocampista colombiano, attualmente in forza al Palmeiras, si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche nel Mondiale per Club, e le sue prestazioni non sono passate inosservate agli occhi delle big europee. In particolare, il suo profilo, stando a quanto scritto da TMW, è monitorato da due club di Serie A: l’ Inter e la Roma. I nerazzurri valutano Ríos come una possibile alternativa in caso di addio di Hakan Calhanoglu, ma al momento non hanno ancora formulato un’offerta ufficiale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, una rivale di Serie A spinge per un obiettivo dei milanesi! Tutti gli aggiornamenti sul colpo dal Brasile

In questa notizia si parla di: inter - serie - calciomercato - rivale

Serie A, oggi gli orari per le ultime giornate: e in caso di spareggio Napoli Inter spunta una data - Oggi la Lega Serie A rivelerà gli orari delle ultime giornate, con una possibile simultaneità delle partite per il gran finale.

“VLAHOVIC PASSA ALL’INTER” La notizia sconvolge il calciomercato L’Inter dice si, loro in cambio ci daranno…Scopri subito tutti i dettagli qui sotto… Vai su Facebook

Inter, da Allegri a Conte: cambia il rivale, ma Inzaghi risponde sempre alla Frank Leahy; Calciomercato, Milan e Inter beffate: lo sta prendendo una rivale; Kvaratskhelia dal Napoli al PSG: pericolo numero uno per l'Inter in Champions League e punta al doppio Scudetto.

Hojlund Inter, nerazzurri defilati? Il danese può finire nel mirino di una rivale della Serie A! - Ecco chi starebbe pensando all’ex Atalanta Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese classe 2003, è sta ... Segnala informazione.it

Beffa Inter, il calciatore ha un altro accordo in Serie A - Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter a partire da questa stagione, ma invece così non sarà. calciomercato.it scrive