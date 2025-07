Asl Salerno al via le agevolazioni per protesi e dispositivi medici per lo svolgimento di attività sportive

L’ASL Salerno lancia un’opportunità imperdibile per chi desidera mantenersi attivo e vivere lo sport senza barriere. Grazie alle nuove agevolazioni per protesi e dispositivi medici, le persone con disabilità fisica potranno accedere a strumenti che migliorano le proprie capacità motorie e il benessere complessivo. Un passo importante verso un’inclusione più concreta, che mira a estendere le abilità della persona disabile e a…

Tempo di lettura: 2 minuti L'Asl Salerno, in riferimento al D.M. 22 agosto 2022, dà l'avvio alle agevolazioni per l'acquisizione di ausili e protesi utili allo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali, destinate a persone con disabilità fisica, finalizzati ad estendere le abilità della persona e migliorare la sua qualità di vita. Tale agevolazione è finalizzata ad estendere le abilità della persona disabile e a migliorare la sua qualità di vita, mediante l'erogazione di un contributo economico a sostegno delle spese di acquisto per dispositivi medici per lo svolgimento di attività motorie o sportive amatoriali individuali.

In questa notizia si parla di: salerno - agevolazioni - protesi - svolgimento

Asl Salerno, al via le agevolazioni per protesi e dispositivi medici per lo svolgimento di attività sportive.

