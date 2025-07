con lo show di capo plaza il 12 luglio al via salernosounds

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Salerno! Dal 12 luglio, Piazza della Libertà si trasforma nel cuore pulsante della musica live con SalernoSounds, cinque serate imperdibili dedicate ai migliori artisti del panorama nazionale. Tra rap, indie e cantautorato, la musica s’innalza sopra il mare, regalando emozioni autentiche sotto il cielo estivo. Il sipario si alza con Capo Plaza, un evento che promette di accendere l’intera città.

