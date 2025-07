Concorso PNRR1 | sono valide le graduatorie per l’assunzione di tutti gli idonei?

Il concorso PNRR1 rappresenta un’opportunità imperdibile per il personale docente, con novità che promettono di rivoluzionare il settore. Il Ministero dell’Istruzione apre ufficialmente alla validità delle graduatorie fino al loro completo esaurimento, garantendo l’assunzione di tutti gli idonei. Questa misura, ancora in attesa di approvazione dalla Commissione Europea, potrebbe cambiare radicalmente il panorama delle assunzioni scolastiche. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro per i docenti italiani.

Novità in arrivo per il personale docente. Il Ministero dell’Istruzione apre alla possibilità di utilizzare le graduatorie del concorso PNRR1 fino al loro completo esaurimento, garantendo così l’assunzione di tutti i candidati idonei. La misura è al vaglio della Commissione Europea. La validità delle graduatorie del concorso PNRR1 Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

