Traffico Roma del 09-07-2025 ore 14 | 30

Se vi trovate nei pressi di Roma, è importante essere aggiornati sulle modifiche alla viabilità previste per i prossimi giorni. Tra traffico intenso, divieti di sosta e chiusure temporanee, le precauzioni diventano essenziali per muoversi senza stress. Scopriamo insieme cosa aspettarci, così da pianificare al meglio i tuoi spostamenti e restare sempre un passo avanti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità all'Eur domani e venerdì la conferenza sul Ucraina centro congressi della nuvola il piano viabilità scatterà stasera entro il tardo pomeriggio sono previsti divieti di sosta a Largo raggio nelle vie limitrofe al centro congressi sulla Colombo alle 6 di domani scatteranno le chiusure al traffico sulla Colombo in zona Eur in particolare da Largo Pella rampe della Roma Fiumicino in arrivo dal centro sarà obbligatoria l'uscita verso il viadotto della Magliana sarà vietato il transito ad eccezione del trasporto pubblico da piazza venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo in direzione centro saranno deviata o limitate 23 linee trasporto pubblico https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-07-2025 ore 14:30

Traffico Roma del 13-05-2025 ore 11:30 - Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

Sabato 5 luglio, in occasione della Notte dei Saldi, il centro di Trieste sarà interessato da limitazioni e chiusure al traffico a partire dalle ore 19:00 e fino al termine del servizio. Le linee 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25, 30, 64 e la linea serale A subiranno Vai su Facebook

