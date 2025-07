Roma esplosione al distributore Gpl | morto l’ispettore Eni rimasto gravemente ustionato | La procura ora indagherà per omicidio colposo

Una tragedia scuote Roma: un'esplosione al distributore di GPL ha causato la morte dell'ispettore Eni, Claudio Ercoli, gravemente ustionato. La procura apre un'indagine per omicidio colposo, mentre i due agenti coinvolti sono in prognosi riservata. Un dramma che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla responsabilitĂ , richiedendo risposte concrete per evitare future tragedie.

Claudio Ercoli è deceduto nella notte per le gravi ustioni riportate. Feriti ancora in prognosi riservata i due agenti di polizia.

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

