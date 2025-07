Adeyemi Juventus ritorno di fiamma improvviso per il tedesco? L’accelerata è dovuta a un inserimento prepotente del Borussia Dortmund su Sancho! La clamorosa indiscrezione

Il mercato della Juventus si infiamma ancora una volta: Adeyemi, talento tedesco, torna prepotentemente in orbita bianconera, grazie al pressing del Borussia Dortmund sulla possibile cessione di Sancho. Un ritorno di fiamma che potrebbe cambiare le strategie offensive dei bianconeri, pronti a rafforzarsi con uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo. La questione si fa calda, e l’attenzione resta alta: il futuro di Adeyemi potrebbe prendere una svolta decisiva proprio nelle prossime settimane.

Adeyemi Juventus, il tedesco torna nelle mire dei bianconeri: il Borussia non si opporrebbe a una sua cessione per via di Sancho!. Il mercato Juve continua a monitorare il mercato per rinforzare il proprio reparto offensivo, e uno dei nomi tornati in cima alla lista è quello di Karim Adeyemi. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Borussia Dortmund potrebbe prendere in considerazione le offerte per il giovane attaccante tedesco, il cui contratto con il club teutonico scade nel 2027. L’interesse della Juventus per Adeyemi risale alla scorsa estate, quando il club bianconero aveva giĂ avviato dei contatti per cercare di portarlo sotto la Mole, ma ora la trattativa potrebbe prendere una piega diversa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com