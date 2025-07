Famiglia arrestata a Gavoi il video del blitz nel bunker della maxi coltivazione di marijuana

Un'incredibile scoperta scuote le campagne di Gavoi: un bunker sotterraneo nascosto sotto il volto rurale del paesaggio, teatro di una maxi coltivazione di marijuana. Due persone arrestate e una denuncia sono il frutto di un blitz che ha portato alla luce un vero e proprio impero illegale. Il video del raid svela i dettagli di questa operazione straordinaria, lasciando aperto il dibattito sulla lotta contro il narcotraffico nelle zone più remote.

Scoperto bunker sotterraneo nelle campagne di Gavoi: due arresti e una denuncia per coltivazione e spaccio di marijuana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Famiglia arrestata a Gavoi, il video del blitz nel bunker della maxi coltivazione di marijuana

In questa notizia si parla di: gavoi - bunker - coltivazione - marijuana

Sardegna, scoperto a Gavoi un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana - Scoperto un inquietante covo di marijuana tra le rocce di Gavoi, in Sardegna. I carabinieri hanno trovato un bunker nascosto con circa 100 piante, attrezzature di coltivazione e persino armi giocattolo.

Scoperta dai Carabinieri una piantagione sotterranea di marijuana Vai su Facebook

Gavoi Vai su X

Famiglia arrestata a Gavoi, il video del blitz nel bunker della maxi coltivazione di marijuana; Piantagione sotterranea di marijuana nel bunker in aperta campagna; Gavoi, bunker con piantagione di marijuana: arrestati padre e figlio | Video.

Maxi operazione antidroga a Gavoi: scoperta piantagione sotterranea di marijuana in un bunker tra le campagne - Gavoi: scoperta piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo. Si legge su lamilano.it

Scoperta megapiantagione di marijuana in bunker sotterraneo in Sardegna: tre arresti - I Carabinieri Cacciatori hanno rinvenuto una vasta coltivazione di cannabis, completa di laboratorio e allacci abusivi Un'operazione dei Carabinieri Cacciatori di Sardegna ha portato alla scoperta di ... Come scrive msn.com