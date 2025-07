Tutti concordi | Alessandra Durante è una cyberbulla Eppure per me la vittima è lei

Tutti concordano che Alessandra Durante, assessora di Lecco, fosse una figura competente e impegnata, soprattutto nel contrasto al cyberbullismo. Tuttavia, il recente caso delle sue dimissioni ha suscitato molte discussioni, aprendo un dibattito più ampio sulla trasparenza e sulle sfide della politica digitale. È un episodio che invita a riflettere sul ruolo delle figure istituzionali in un'epoca dominata dai social media e dall'informazione istantanea.

Il caso delle dimissioni dell’assessora Alessandra Durante credo che sia ben noto. Lo riassumo per chi non lo abbia a mente, essendo passato qualche giorno da allora. L’assessora Durante si occupava di comunicazione e di innovazione digitale nel Comune di Lecco e ha portato avanti anche progetti contro il cyberbullismo per i cittadini del suo comune. Una donna politica colta, attiva e che sembrerebbe aver operato bene, sino a quando in un gruppo Facebook, utilizzando un “profilo fake”, ha usato toni poco gentili verso un cittadino che si lamentava di una pavimentazione sconnessa. Ciò ha provocato una reazione stizzita da parte, prima dell’opposizione, e poi di tantissimi cittadini indignati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it