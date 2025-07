Innovazione la Icm Torneria Casentinese di Castel Focognano si aggiudica 23mila euro

L’innovazione continua a premiare l’eccellenza artigiana toscana: la Icm Torneria Casentinese di Castel Focognano ha conquistato un contributo di 23mila euro, rafforzando il suo impegno nel miglioramento tecnologico e competitivo. Tra le dieci imprese selezionate da Ebret, questa realtà del Casentino si distingue per aver investito in innovazione aziendale, dimostrando come passione e tecnologia siano la chiave del successo. Un traguardo che apre nuove prospettive di crescita e sviluppo.

Due imprese artigiane associate a Cna Arezzo sono tra le dieci che hanno ottenuto il contributo Ebret, Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, per gli investimenti effettuati in innovazione aziendale. Una di queste ha sede in Casentino ed è la Icm Torneria Casentinese di Castel Focognano che. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

