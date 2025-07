Ponte Calore | Anas consegna i lavori per la manutenzione

Anas ha ufficialmente avviato i lavori di manutenzione sul ponte Calore, uno degli snodi più strategici della strada statale 90 “delle Puglie”. Con un investimento di circa 2 milioni di euro, questa operazione garantirà una maggiore sicurezza e fluidità del traffico, migliorando la qualità delle infrastrutture nella zona di Mirabella Eclano. Le attività in programma rappresentano un passo importante per la tutela del territorio e il benessere degli utenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Anas ha consegnato questa mattina all’impresa R.A.S. Srl di Benevento i lavori di manutenzione programmata sul ponte Calore, situato in corrispondenza del km 0,200 della strada statale 90 “delle Puglie”, a Mirabella Eclano (AV). L’intervento, per un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, consentirà di innalzare i livelli di sicurezza e di percorribilità dell’intera infrastruttura stradale. Le attività consisteranno nel risanamento dei paramenti del ponte in muratura e delle restanti parti d’opera, nonché in interventi di demolizione e rifacimento dei cordoli in cemento armato per l’installazione di nuove barriere di sicurezza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it