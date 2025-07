Juventus incognita fascia destra | Weah al passo d’addio sirene estere per Alberto Costa Spunta Clauss

La Juventus si prepara a un calciomercato senza precedenti, tra conferme e sorprese. Dopo l'acquisto di David, i bianconeri intensificano le trattative per rafforzare ogni reparto, con nomi di rilievo come Hancko, Laporte, Sancho e Conceicao. Ma il vero rebus riguarda proprio la fascia destra: Spunta Clàuss, mentre si fanno sempre più insistenti le sirene estere per Alberto Costa. La sessione estiva promette sorprese e rivoluzioni.

Si prospetta un calciomercato piuttosto movimentato quello che vivrà la Juventus, partita nel migliore dei modi con l’acquisto di David, ma che di certo non ha intenzione di fermarsi qua. Il club bianconero è infatti al lavoro su più fronti, dove Hancko e Laporte sono i primi nomi per la difesa, mentre nel reparto offensivo ci si divide tra Sancho e Conceicao ed il rebus prima punta. A cambiare volto potrebbe però essere anche la fascia destra, con la cessione di uno o più tasselli che lascerebbe spazio a nuovi volti. Weah vicino al Marsiglia. Nella Juventus ti Tudor non sembra esserci più spazio per Timothy Weah, il cui addio sarebbe ormai ad un passo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, incognita fascia destra: Weah al passo d’addio, sirene estere per Alberto Costa. Spunta Clauss

