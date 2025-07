Pozzuoli concerto di musica popolare alle Monachelle

Un’appuntamento imperdibile per gli amanti delle tradizioni: sabato 12 luglio alle Monachelle di Pozzuoli, il gruppo Verso Sud torna a riscoprire le radici musicali del territorio con un concerto appassionato nell’ambito della rassegna “Resistere per Ri-Esistere”. Nato come laboratorio di ricerca sulla musica popolare dell’area flegrea, il loro spettacolo promette emozioni autentiche e coinvolgenti. Non perdere questa occasione di immergerti nelle sonorità che raccontano la nostra storia, cultura e identità.

Sabato 12 luglio presso il Convitto ex Monachelle di Pozzuoli, alle ore 21:00, la musica popolare torna a farsi voce del territorio con il concerto del gruppo Verso Sud, nell'ambito della rassegna "Resistere per Ri-Esistere". Il gruppo, nato come Laboratorio di ricerca sulla musica popolare dell'area flegrea, proporrà uno spettacolo intenso e coinvolgente dal titolo:

