Emergenza 118 Ficco Saues | Nessuna norma vieta l’inquadramento in ruolo dei medici convenzionati

Il dibattito sull'inquadramento dei medici convenzionati nel servizio 118 si scalda ancora di più, con Paolo Ficco, Presidente Nazionale del SAUES, che denuncia interpretazioni restrittive e ingiuste. La questione solleva una questione fondamentale: i diritti di questi professionisti devono essere rispettati, senza limiti o restrizioni arbitrarie. È arrivato il momento di fare luce sulla normativa e garantire un trattamento equo a chi ogni giorno salva vite in emergenza.

“Nessuna disponibilità ad accettare interpretazioni restrittive che calpestino i diritti dei medici convenzionati dell’emergenza territoriale 118”. Lo afferma il Presidente Nazionale del SAUES, Paolo Ficco, in relazione alla mancata assegnazione dei medici convenzionati di Emergenza territoriale nel servizio 118 della Toscana. “La stragrande maggioranza dei medici convenzionati che operano nel 118 non chiede di rimanere in questo servizio, come ritengono i vertici di alcune Asl, per comodità logistica, ma perché da anni svolge con competenza un ruolo altamente specializzato, che tuttavia non è quello del servizio di Pronto Soccorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it