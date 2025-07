Nessuno è la colpa – Jamal Musiala dice che non c’è alcuna sensazione male verso Gianluigi Donnarumma dopo un infortunio all’orrore

In un calcio che unisce emozioni e imprevisti, le parole di Jamal Musiala risuonano come un messaggio di solidarietà tra avversari. Nonostante l’incidente che ha coinvolto Gianluigi Donnarumma, il talento del Bayern Monaco ha chiarito di non nutrire alcuna colpa, dimostrando rispetto e sportività. In un mondo spesso segnato da rivalità, queste parole illuminano il vero spirito del calcio: rispetto reciproco e umanità. La partita, ormai storia, ci ricorda quanto siano preziosi i valori che vanno oltre il punteggio.

2025-07-09 14:11:00 Ecco quanto riportato poco fa: Jamal Musiala ha assolto Gianluigi Donnarumma per qualsiasi colpa per l’infortunio che lo terrà fuori per diversi mesi. Musiala ha subito una fibula rotta e ha slogato la caviglia nella sconfitta per 2-0 del Bayern Monaco a Paris Saint-Germain sabato dopo che Donnarumma ha sfidato una palla sciolta ai piedi della Germania Internazionale. Il Bayern era livido con il portiere esperto Manuel Neuer che affermava che il suo numero opposto era stato sconsiderato mentre il boss Vincent Kompany disse che il suo “sangue stava bollendo”. Donnarumma è stato in contatto con Musiala per offrire il suo sostegno e il 22enne è stato felice di accettare che non c’era malizia nella sfida. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

