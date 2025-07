a taranto torna contesti dialoghi tra passato e presente

A Taranto, il Festival di storia del Novecento “ConTesti. Dialoghi tra passato e presente” torna ad accendere i riflettori sulla storia e la cultura locale, stimolando riflessioni profonde tra passato e presente. Promosso da Arci Gagarin e partner prestigiosi, questa seconda edizione promette di essere un’occasione imperdibile per riscoprire le radici e plasmarne il futuro. Un evento che invita tutti a partecipare e a lasciarsi coinvolgere.

Tarantini Time Quotidiano Ritorna a Taranto il Festival di storia del Novecento “ConTesti. Dialoghi tra passato e presente” che, giunto alla seconda edizione, è promosso da Arci Gagarin, in collaborazione con il Presidio del Libro “Dickens-Il Granaio” e le associazioni Fucina900 e Mangrovie, con il sostegno della Regione Puglia e il patrocinio morale del Centro Servizi Volontariato Taranto Ets. Quest’anno la manifestazione comprende tre appuntamenti che si terranno, con ingresso libero e gratuito, da mercoledì 16 luglio a venerdì 18 luglio, alle ore 19.30 presso Casa Viola, in via Plateja n. 51 a Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it