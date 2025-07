Incidente mortale in autostrada dinamica choc e schianto | la vittima è giovanissima

controllo e si è schiantato contro il guardrail, lasciando dietro di sé un dramma che scuote la comunità. La scena di quel tragico impatto ha evidenziato ancora una volta quanto siano fragili i confini tra normalità e tragedia sulla strada. Un episodio che invita a riflettere sull'importanza della prudenza e della sicurezza alla guida.

Un boato improvviso, lamiere accartocciate e la corsa disperata dei soccorritori. Poco dopo le 8 di mercoledì 9 luglio, una tragica sequenza ha strappato la vita a un giovane uomo di soli 25 anni. Era a bordo di un furgoncino, insieme a un’altra persona, quando qualcosa è andato storto. Un attimo di distrazione? Un colpo di sonno? Un imprevisto? Le cause esatte sono ancora tutte da chiarire, ma quel che è certo è che il mezzo ha perso il controllo, schiantandosi violentemente contro il guard rail, in un impatto che non ha lasciato scampo. >> “Cosa ho fatto in autogrill.”. Confessione choc di Pupo: senza vergogna, rende tutto pubblico A soccorrere i feriti sono stati chiamati immediatamente i volontari della Pubblica Assistenza, accorsi con due ambulanze, una delle quali dotata di infermiere a bordo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

