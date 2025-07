A Ponza un conto da 923 euro in quattro per aragoste e vino Ma il ristoratore si difende

Un episodio che ha sollevato scalpore e acceso il dibattito sulla trasparenza dei prezzi nel settore della ristorazione. Quattro turisti di Latina si sono trovati davanti a un conto salatissimo, quasi mille euro, per aragoste e vino, generando sconcerto online e non solo. Il ristoratore si difende, ma il caso mette in luce le implicazioni di un turismo sempre più esigente e…

Quasi mille euro per un pasto a base di aragoste e vino: sta facendo il giro del web, e non solo, la notizia riportata dal quotidiano La Repubblica dello scontrino che quattro turisti di Latina si sono visti portare al tavolo dopo aver mangiato in un rinomato ristorante di Ponza. Un episodio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: ponza - euro - quattro - aragoste

Il ministro Salvini incontra il sindaco di Ponza: 4 milioni di euro per le opere al porto. Ecco il progetto - Il futuro di Ponza si fa sempre più luminoso! Durante un incontro tra il ministro Salvini e il sindaco Ambrosino, sono stati stanziati 4 milioni di euro per potenziare il porto dell'isola.

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante “Il Rifugio dei naviganti”, nella zona di Sant’Antonio, Vai su Facebook

Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone; Antipasto, aragoste e vino bianco: il conto per 4 persone è di 923 euro. E il ristoratore si difende; A Ponza un conto da 923 euro in quattro per aragoste e vino. Ma il ristoratore si difende.

Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone - Un pranzo di pesce in un ristorante dell'isola ha acceso le polemiche per un conto giudicato troppo alto. Segnala tg24.sky.it

Pranzo da 923 euro a Ponza per quattro turisti. Il titolare: "Mostriamo l’aragosta viva con l'etichetta, costa 230 euro al chilo" - Il titolare respinge le critiche: "L’aragosta costa 230 euro al chilo. Da msn.com