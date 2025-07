Spari fuori dal carcere tuffo ' clandestino' e vandalismo allo stadio | notte di follia

Una notte di follia ha scosso la città, con spari a salve, bagni clandestini e atti di vandalismo allo stadio. Tre giovani tra i 20 e i 21 anni sono stati denunciati dalla Polizia per aver messo in atto una serie di comportamenti pericolosi e distruttivi. La loro scorribanda improvvisa ha lasciato il segno, evidenziando quanto possa essere fragile la sicurezza urbana e l’importanza di vigilare sui comportamenti impropri.

Una notte di follia tra spari a salve, bagni clandestini e vandalismi. È il bilancio della scorribanda messa in atto da tre giovani tra i 20 e i 21 anni, denunciati dalla Polizia per esplosioni pericolose, danneggiamenti e invasione di edifici. Tutto è cominciato intorno alle 4 del mattino di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

