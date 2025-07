Cina | bucerotidi si riproducono con successo in cassetta-nido artificiale nel sud-ovest

Nel cuore del sud-ovest della Cina, una coppia di bucerotidi dimostra che la conservazione può essere efficace: grazie a cassette nido artificiali, questi uccelli si riproducono con successo, contribuendo alla salute delle foreste pluviali. Questi volatili svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema, e le innovazioni come le cassette nido stanno facendo la differenza. Scoprite come questa semplice soluzione sta proteggendo una specie fondamentale per l’ambiente. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: ...

Una coppia riproduttiva di uccelli della valle dei bucerotidi, nel sud-ovest della Cina, ha nuovamente allevato con successo dei pulcini utilizzando una cassetta-nido. Scoprite perche' questi volatili sono fondamentali per gli ecosistemi delle foreste pluviali e come questo metodo di conservazione sta aiutando a proteggere la specie.

