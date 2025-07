berlino attacca unicredit il tar decide entro il 16 luglio

La recente decisione del Tar del Lazio di pronunciarsi entro il 16 luglio sulla questione Unicredit segna un momento cruciale per il futuro della banca e delle sue strategie. Dopo le tensioni con Berlino e le restrizioni imposte dal governo attraverso i poteri speciali del golden power, il verdetto atteso potrebbe ridefinire gli equilibri nel settore finanziario italiano. Resta da vedere se questa attesa porterĂ a una svolta decisiva o a nuove sfide da affrontare.

BisognerĂ aspettare ancora qualche giorno per sapere se, a detta del Tar del Lazio, l'esercizio da parte del governo dei poteri speciali del golden power nei confronti di Unicredit sia stato corretto. Il tribunale amministrativo, al termine dell'udienza di discussione del ricorso di Unicredit contro le prescrizioni imposte per la scalata a Banco Bpm, ha fatto sapere che la sentenza verrĂ pubblicata "entro il 16 luglio" non escludendo che i tempi possano essere anche piĂą contenuti. Mentre a Roma gli avvocati dello Stato, di Unicredit e di Bpm discutevano il caso, da Berlino è arrivata la dura presa di posizione del governo tedesco nei confronti della banca guidata da Andrea Orcel, 'rea' di aver aumentato al 20% la sua quota in Commerzbank, trasformando derivati in azioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net