Bonus figli dipendenti 2025 a chi spetta la detrazione fiscale di 950 euro?

Con le nuove disposizioni della legge di Bilancio 2025, il bonus figli dipendenti si arricchisce di importanti novità: la detrazione fiscale di 950 euro, estesa anche ai figli nati fuori dal matrimonio, diventa più accessibile e semplice da richiedere. È fondamentale che il datore di lavoro tenga conto delle recenti modifiche al comma 11 della legge, per garantire ai dipendenti il corretto beneficio fiscale. Scopriamo insieme cosa cambia e come usufruirne al meglio.

Alcune novità sono state introdotte dalla legge 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025) in merito al bonus spettante ai dipendenti per i figli, nati anche al di fuori del matrimonio, nella formula della detrazione fiscale per un importo di 950 euro. A tal proposito, il datore presso il quale svolga il proprio lavoro il dipendente deve tener conto della modifica contenuta al comma 11 della legge di Bilancio in relazione al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). L’articolo, infatti, contiene il riconoscimento della detrazione fiscale per i figli che abbiano compiuto l’età di 21 anni. Ecco, quindi, in cosa si concretizza il bonus per i figli dei dipendenti e a chi spetta la detrazione fiscale di 950 euro. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus figli dipendenti 2025, a chi spetta la detrazione fiscale di 950 euro?

