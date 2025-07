Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese | l'indagine di Fanpageit

In un mondo sempre più interconnesso, la manipolazione dell'informazione diventa un'arma potente. Recentemente, è emerso che il governo israeliano sta utilizzando Google Ads per screditare Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Questa campagna pubblicitaria rivela come le tecniche di marketing possano essere usate anche in ambito geopolitico, sollevando interrogativi sulla neutralità dei mezzi digitali. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa strategia e le sue implicazioni.

Abbiamo ricostruito la campagna pubblicitaria contro Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, attraverso l'analisi delle sponsorizzazioni su Google Ads. Da mesi il governo di Israele sta cercando di imporre la propria narrazione del conflitto a Gaza utilizzando strumenti propri della comunicazione commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

L’hanno intimidita, minacciata, delegittimata. Donald Trump ne ha persino chiesto formalmente la rimozione dal ruolo di relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. Ma Francesca Albanese non si è piegata, non ha fatto passi indietro. Vai su Facebook

