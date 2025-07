Portici inaugurata la nuova sede Uil Città dei Servizi

Questa mattina a Portici, in via Roma 25, è stato inaugurato con entusiasmo il nuovo presidio della “Città dei Servizi” UIL, un punto di riferimento fondamentale per lavoratori e cittadini. Un impegno concreto della UIL per rafforzare la tutela dei diritti e offrire servizi accessibili e di qualità sul territorio. La crescita della comunità parte da qui: una sede pensata per ascoltare, supportare e costruire un domani migliore.

È stata inaugurata questa mattina in via Roma 25, a Portici (NA), la nuova sede della “Città dei Servizi” UIL, presidio territoriale voluto dalla Federazione UIL Scuola Rua Campania per rafforzare la presenza della UIL sul territorio e garantire a lavoratori e cittadini un punto di riferimento stabile, accessibile e dedicato alla tutela dei diritti, all’ascolto e all’erogazione di servizi concreti. Presenti all’iniziativa, il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, il Segretario Generale UIL Campania Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile, il Segretario Generale UIL Scuola Campania Roberta Vannini, la Responsabile territoriale Rossella Acampa e il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

