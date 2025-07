La Red Bull licenzia Chris Horner | Mekies nuovo team principal

La Red Bull sorprende il mondo della Formula 1 annunciando la drastica modifica nel suo vertice: Chris Horner, dopo vent’anni di successi e sfide, viene licenziato con effetto immediato. Al suo posto, Laurent Mekies, ex direttore sportivo della Ferrari, assume il ruolo di nuovo team principal a partire dal 2024. Questa decisione segna un nuovo capitolo per la scuderia austriaca, ma quali sono le motivazioni dietro questa scelta audace?

Dopo vent’anni alla guida del team, la Red Bull ha sollevato dall’incarico con effetto immediato il team principal, Chris Horner, interrompendo il contratto che scadeva nel 2030. La scuderia austriaca ha nominato al suo posto, Laurent Mekies, ex direttore sportivo della Ferrari e dal 2024 alla guida del team Racing Bulls. LA RED BULL LICENZIA CHRIS HORNER: LE POSSIBILI MOTIVAZIONI Il manager britannico, 51 anni, era alla guida del team austriaco dal 2005. Sotto la sua gestione sono arrivati 8 titoli piloti( 4 con Sebastian Vettel e 4 Max Verstappen ), e 6 titoli costruttori. Non sono state rese note ufficialmente le motivazioni alla base del licenziamento, ma secondo quanto emerge dai media avrebbero contribuito il nervosismo di Max Verstappen per i recenti risultati negativi, e lo scandalo che ha visto protagonista il team principal nel 2024 per comportamenti inappropriati verso una dipendente della scuderia, e per il quale si terrà un processo nel 2026. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com