Al via i lavori di riqualificazione del Parco dei Vetrai

Il Parco dei Vetrai nel quartiere San Leonardo si trasforma: un nuovo volto per uno spazio verde amato dalla comunità. L’assessore Francesco De Vanna ha già effettuato un sopralluogo, assicurando che i lavori di riqualificazione procedano a ritmo spedito. Dopo la demolizione preliminare, il progetto prende forma, promettendo di restituire al parco maggiore sicurezza, comfort e bellezza. È l’inizio di una rinascita green che coinvolge e valorizza l’intera città.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Parco dei Vetrai, nel quartiere San Leonardo. Lunedì scorso l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna ha effettuato un sopralluogo per verificare l’andamento degli interventi. I primi lavori hanno riguardato la demolizione della parte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

