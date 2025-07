LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini e Reusser si marcano Gigante le beffa a Pianezze

Il Giro d’Italia Femminile 2025 regala ancora emozioni incredibili: la tappa di oggi si infiamma tra sorprese e battaglie avvincenti. La corsa si accende a Pianezze, dove Sarah Gigante conquista la vetta, mentre Longo Borghini e Reusser si marcano strette in una gara all’ultimo sangue. Segui con noi questa spettacolare giornata di ciclismo, perché ogni secondo può cambiare il destino della maglia rosa!

14:42 Meritata rinascita per l'oceanica dopo la sequela di infortuni patiti negli ultimi anni. SARAH GIGANTE VINCE A PIANEZZE! 14:41 Splendida cornice di pubblico ad accompagnare le atlete lungo questi ultimi 1000 metri. 14:40 Scappa via la scalatrice dell'AG Insurance. Per l'australiana ben 20 secondi sul tandem Reusser-Longo Borghini. Perde qualche metro Niedermaier. ULTIMO CHILOMETRO! 14:38 Scatta Sarah Gigante a 1700 metri dall'arrivo! L'australiana lascia sul posto le avversarie. 14:36 2 km all'arrivo! 14:36 Da seduta l'elvetica mette in moto il motore.