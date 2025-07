MotoGP Marco Bezzecchi | Sachsenring è una pista particolare ma mi è sempre piaciuta

Motogp Marco Bezzecchi Sachsenring 232: una pista speciale che mi ha sempre affascinato. Dopo un weekend stellare al TT di Assen, con il terzo posto nella Sprint e il secondo in gara, Bezzecchi ha messo in crisi Marc Marquez fino all’ultimo giro. Ottime prospettive per Aprilia, che ora spera in una costanza di rendimento. “Sono molto motivato e determinato a continuare così,” dichiara il pilota romagnolo.

Marco Bezzecchi si è reso protagonista di un ottimo weekend al TT di Assen, arrivando terzo nella Sprint e secondo nella gara della domenica mettendo sotto pressione fino all’ultimo giro il vincitore Marc Marquez. Ottime notizie dunque per Aprilia, ormai priva da inizio stagione del campione mondiale in carica Jorge Martin, con il pilota romagnolo che spera di trovare una buona costanza di rendimento anche nei prossimi appuntamenti. “ Sono molto contento di andare a correre al Sachsenring. È una pista particolare, ma che mi è sempre piaciuta e dove mi sono sempre divertito. Sarà molto interessante scoprirla con l’Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sachsenring è una pista particolare, ma mi è sempre piaciuta”

