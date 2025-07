A Carini la prima comunità energetica in un' area industriale siciliana

a Carini la prima comunità energetica in un’area industriale siciliana. Un passo avanti verso un futuro più verde e sostenibile, con l’obiettivo di ridurre i costi energetici e promuovere l’autonomia locale. Sono 12 i soci fondatori che hanno firmato l’atto notarile per dar vita a Cer-Ciac, una cooperativa che rappresenta un modello innovativo di energia condivisa. Si tratta di un esempio concreto di come l’innovazione possa trasformare il territorio e rafforzare la comunità.

