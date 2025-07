Perché sono stati annullati i concerti a Napoli in Piazza Plebiscito

Perché sono stati annullati i concerti a Napoli in Piazza Plebiscito? Un evento internazionale promesso di lasciare il segno, con star come Mary J. Blige e 50 Cent, che avrebbe consolidato Napoli come capitale musicale e ponte culturale tra Italia e Stati Uniti. Tuttavia, tutto è sfumato inaspettatamente: al centro del caos ci sarebbe la società americana Dream Loud, lasciando fan e città senza il loro grande momento. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa improvvisa cancellazione?

Doveva essere un evento internazionale, di quelli destinati a lasciare il segno: due concerti in Piazza del Plebiscito a Napoli con protagonisti Mary J. Blige e 50 Cent. Un’occasione per rafforzare l’immagine della città come capitale della musica e ponte culturale tra Italia e Stati Uniti. Ma tutto è naufragato in pochi giorni, con l’annullamento improvviso di entrambe le date. Al centro del caos ci sarebbe la società americana Dream Loud, incaricata dell’organizzazione dei due concerti. Ecco cosa sappiamo. L’annullamento del concerto di Mary J. Blige e la finta partecipazione di John Legend. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Perché sono stati annullati i concerti a Napoli in Piazza Plebiscito

