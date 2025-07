Novara balla ancora a ritmo di swing | al Broletto torna il My Sweet MoonDeena

Preparati a lasciarti travolgere dal ritmo coinvolgente dello swing: Novara torna a ballare al Broletto con il festival My Sweet MoonDeena, un evento imperdibile dall'11 al 13 luglio 2025. Tre serate di musica dal vivo, danza e atmosfere rétro trasformeranno la città in una vera capitale swing. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica, all’insegna del divertimento e della buona musica. La magia dello swing ti aspetta: vieni a scoprire tutto!

Torna a Novara il festival swing. Dall'11 al 13 luglio, infatti, il cortile del Broletto ospita l'edizione 2025 del My Sweet MoonDeena, il festival dedicato alla musica e ai balli swing. Per tre serate il festival trasforma Novara in una vibrante capitale della musica dal vivo, con band. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

