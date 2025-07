Un investitore per Crik Crok via a concordato preventivo

In un mondo in rapida evoluzione, la rinascita di Crik Crok segna un’importante svolta strategica. Con l’arrivo di un nuovo investitore e il ricorso al concordato preventivo, l’azienda mira a garantire la continuità e il futuro del marchio iconico. La presidente Francesca Ossani rassicura: un percorso di rilancio che tutela i diritti e la dignità di tutti i protagonisti. La sfida ora è trasformare questa opportunità in un successo duraturo.

Arriva un investitore per il marchio Crik Crok e la società avvia il concordato preventivo "al fine di favorire e proteggere la continuità aziendale ". Lo annuncia in una nota la presidente della società Francesca Ossani dopo l'allarme arrivato nei giorni scorsi dai sindacati Fai, Flai e Uila che affermavano: "continuiamo ad agire con determinazione per difendere i diritti, i salari e la dignità di tutte le persone coinvolte. Abbiamo sostenuto ogni tentativo di salvaguardia con serietà e rispetto, ma oggi è necessario un cambio di passo da parte di tutti i soggetti istituzionali e aziendali". "Desideriamo ringraziare i sindacati che, con grande serietà e rispetto, ci hanno accompagnato e sostenuto in questi anni difficili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo

In questa notizia si parla di: investitore - crik - crok - concordato

Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo; Crik Crok in crisi: le storiche patatine italiane verso il concordato; Crik Crok in crisi: la storica azienda delle patatine rischia il fallimento.

Un investitore per Crik Crok, via a concordato preventivo - Arriva un investitore per il marchio Crik Crok e la società avvia il concordato preventivo "al fine di favorire e proteggere la continuità aziendale". Segnala ansa.it

Crik Crok a rischio fallimento: oltre 100 dipendenti non ricevono lo stipendio - Crik Crok rischia la chiusura tra produzione ferma, stipendi non pagati e oltre 100 famiglie in difficoltà, mentre i sindacati parlano di emergenza sociale. Secondo drcommodore.it