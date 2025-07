SCP Multiplayer Heistexe e Altri | Scopri i Giochi Gratis Appena Usciti su Steam 9 Luglio 2025

Se sei un appassionato di videogiochi e non vuoi perdere tempo, Steam ha appena lanciato una serie di titoli gratuiti da provare subito! Dalle sfide magiche di "Cooking with Magic" alle emozionanti battaglie di "Prime World: Classic", le novità di luglio 2025 ti aspettano per regalarti ore di divertimento senza spendere un centesimo. Scopri tutte le novità e inizia subito a giocare!

Se sei alla ricerca di nuovi titoli da provare senza spendere un soldo, Steam ha appena aggiunto alcune interessanti novità! Ecco una selezione di giochi gratuiti disponibili ora sulla piattaforma: 1. Cooking with Magic. Scarica qui Un delizioso mix tra cucina e magia! Prepara piatti straordinari usando ingredienti incantati e scopri ricette segrete in questo simpatico gestionale. 2. Prime World: Classic. Scarica qui Torna il classico MOBA strategico con eroi unici e combattimenti epici. Affina le tue tattiche e domina il campo di battaglia! 3. Collapse Of The Midnight Sun. Scarica qui Un’avventura narrativa ambientata in un mondo oscuro e misterioso. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: appena - steam - multiplayer - heist

