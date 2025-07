Fognini nella storia del tennis | l’annuncio sull’addio in conferenza

Fabio Fognini, autentico protagonista della storia del tennis italiano, ha scritto un capitolo indimenticabile del nostro sport. A 38 anni, con emozione e determinazione, ha annunciato il suo addio al tennis professionistico in una conferenza stampa carica di sentimenti. La sua scelta segna la fine di un’epoca e apre le porte a nuove sfide. Ecco cosa ha dichiarato il campione nel suo commovente discorso.

Fabio Fognini, che del tennis italiano ha fatto la storia, ha preso una decisione: l’annuncio sull’addio al tennis è arrivato in conferenza stampa. Fabio Fognini, a 38 anni, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo e di dire addio al momento del tennis, per lo meno dal punto di vista professionale. L’annuncio sul ritiro è arrivato in conferenza stampa. Fognini, l’annuncio in conferenza stampa: ecco cos’ha dichiarato. Fabio Fognini, in diretta su ‘Sky Sport 24’, ha riferito in conferenza stampa: “È qualcosa che avevo già in mente, ne ho parlato con la mia famiglia nel corso della settimana. 🔗 Leggi su Sportface.it