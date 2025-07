Giusi Ferreri Live 2025 nuova data in Sicilia | appuntamento in piazza Roma a San Teodoro

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Giusy Ferreri, che torna sul palco con il suo tour “Live 2025”! Dopo tanti appuntamenti già confermati, arriva una nuova data in Sicilia: giovedì 7 agosto a San Teodoro, presso Piazza Roma. Un’occasione unica di ascoltare dal vivo le hit dell’artista, in un evento gratuito e coinvolgente che promette di emozionare tutto il pubblico. Non perderti questa straordinaria serata all’insegna della buona musica e dell’energia travolgente!

Grande ritorno di Giusy Ferreri con il suo tour “Live 2025” che registra tanti appuntamenti già annunciati e nuovi ancora da svelare che si aggiungono al calendario. Tra questi la nuova data in Sicilia si terrà a San Teodoro giovedì 7 agosto. L’evento si terrà a Piazza Roma a ingresso gratuito ed. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

