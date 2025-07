Dazi l’intesa fra Europa e Stati Uniti è più vicina | gli sconti e i compromessi

Ogni giorno nuove evoluzioni emergono nel complesso mondo dei dazi tra Europa e Stati Uniti, simbolo di tensioni e negoziati in continua evoluzione. L’ultima novità riguarda un possibile accordo che potrebbe offrire agli esportatori europei di automobili un incentivo: uno sconto del 25% sui dazi per veicoli prodotti negli Stati Uniti. Immaginate un futuro in cui la collaborazione tra le due potenze economiche favorisca un equilibrio più stabile e vantaggioso per tutti.

Ogni giorno porta qualche novitĂ sul tema dei dazi. L’ultima è che la Commissione Europea e gli Stati Uniti avrebbero negoziato un meccanismo per il quale i costruttori di automobili europei che trasferiscono parte della loro produzione negli States avrebbero un sensibile sconto sui dazi del 25% per le automobili esportate in America. In altre parole, il meccanismo funzionerebbe così: il costruttore europeo che sposta parte della produzione negli Usa e da qui esporta un certo numero di veicoli avrĂ una riduzione dei dazi per l’importazione dall’Europa negli Stati Uniti di un numero eguale di veicoli, la cui produzione era invece rimasta nei vecchi stabilimenti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Dazi, l’intesa fra Europa e Stati Uniti è piĂą vicina: gli sconti (e i compromessi)

In questa notizia si parla di: dazi - stati - uniti - intesa

Dazi, Leavitt “I giudici minacciano la credibilità degli Stati Uniti” - I dazi di Leavitt e le minacce dei giudici mettono in discussione la credibilità degli Stati Uniti e la stabilità del commercio internazionale.

La Casa Bianca: "Trump firmerĂ il rinvio dei dazi al primo agosto". La Commissione europea ai 27 Paesi dell'Unione: "Per ora nessun intesa con gli Stati Uniti" #ANSA Vai su X

Sui #dazi schiarita tra #StatiUniti e #Canada, che revoca la #digitaltax. La #Francia chiede piĂą tempo per un'intesa con l'#Europa. La #Cina ammonisce:... Vai su Facebook

Dazi: l’UE punta all’accordo con Trump, pronte le lettere USA; Le Borse puntano su intesa dazi Usa-Ue, Milano da record con le banche. A Parigi vola Essilux; Dazi: Von der Leyen, puntiamo all'intesa con gli Usa'. Ft: più alti rispetto a Gb.

Dazi, l’intesa fra Europa e Stati Uniti è più vicina: gli sconti (e i compromessi) - Continua il lavoro per l'intesa sui dazi, Usa e Ue concordano un meccanismo per abbassare le tariffe sulle auto ... Lo riporta panorama.it

Von der Leyen: “Sui dazi saremo fermi con gli Stati Uniti, ma puntiamo all’intesa” - Dalle parole della numero uno della Commissione emerge la necessità di concludere i negoziati difendendo gli interessi dell’Unione da un partner commerciale ... Riporta repubblica.it