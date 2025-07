Esplosione a Roma morto uno dei due feriti più gravi

Tragedia a Roma: dopo l’esplosione della cisterna di GPL in via dei Gordiani, un uomo tra i feriti più gravi non ce l’ha fatta. Claudio Ercoli, ispettore di piazza, ha combattuto coraggiosamente contro le ustioni di terzo grado su oltre metà del corpo, ma il suo coraggio si è spento. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa drammatica esplosione, un evento che ha sconvolto l’intera città.

Roma, 9 luglio 2025 – E’ morto uno dei feriti più gravi a seguito dell’esplosione della cisterna di gpl in via dei Gordiani a Roma. L’uomo – riporta l’Adnkronos – aveva riportato u stioni di III grado sul 55% del corpo. La vittima è Claudio Ercoli, ispettore di piazza, era stato sottoposto a un trapianto di pelle dopo le terapie trattamenti di escarolisi enzimatica, finalizzati alla rimozione selettiva dei tessuti necrotici per facilitare i successivi interventi chirurgici e contenere i rischi di infezione. Roma, esplosione in un distributore di benzina: forte boato in tutta la città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Roma, spenti tutti i focolai causati dall’esplosione al Prenestino - Roma può tirare un sospiro di sollievo: tutti i focolai scatenati dall'esplosione al Prenestino sono stati domati, garantendo la sicurezza dei residenti.

