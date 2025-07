Fognini annuncia il ritiro | La partita con Alcaraz è il miglior modo di dire addio

fognini annuncia il suo addio al tennis con una naturalezza e sincerità che toccano il cuore di tutti gli appassionati. Dopo anni di emozioni, vittorie e sfide, il campione italiano ha scelto di salutare il campo in modo dignitoso e consapevole, sottolineando come questa decisione sia frutto di una riflessione condivisa con la famiglia. Il suo percorso rimarrà un esempio di passione e dedizione, segnando un capitolo indimenticabile dello sport italiano.

“Ho avuto modo di rifletterci con la mia famiglia, qui a Wimbledon. Questo è il miglior modo di dire addio”. Così, con una conferenza stampa da Wimbledon, Fabio Fognini annuncia il suo addio al tennis. “Gli ultimi anni della carriera sono stati difficili, è arrivato il momento di essere onesto con me stesso. Dopo la partita con Alcaraz non voglio tornare indietro. Ho avuto dei cali nel ranking. Amo questo sport e la motivazione è ancora alta, il tennis mi ha accompagnato per tutta la vita. Ho tanti bei ricordi che conservo nel cuore, qualcosa di speciale. Questo giorno, però, sapevo che sarebbe arrivato”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it