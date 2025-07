Esplosione Roma morto uno dei feriti più gravi

Una tragedia scuote Roma: dopo l'esplosione della cisterna di GPL in via dei Gordiani, un’altra vita si è spezzata. Claudio Ercoli, ispettore di piazza, ha perso la battaglia contro le ustioni gravissime riportate. La città si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa devastante esplosione. La comunità si interroga: quali misure potranno prevenire simili tragedie in futuro?

(Adnkronos) – A quanto si apprende, è morto uno dei feriti più gravi a seguito dell'esplosione della cisterna di gpl in via dei Gordiani a Roma. L'uomo aveva riportato ustioni di III grado sul 55% del corpo. La vittima è Claudio Ercoli, ispettore di piazza. Dopo la morte di uno dei feriti più gravi, nelle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

