CdS – Palermo Bani l’idea per Inzaghi

Il Palermo si rinforza con l’ingaggio di Tommaso Augello, un colpo significativo per la fascia sinistra. Con il suo arrivo a parametro zero e un contratto biennale, i rosanero puntano a rafforzare la difesa e puntare alla promozione. Questa scelta strategica dimostra la volontà di Inzaghi di costruire una squadra solida e competitiva già dalla prossima stagione. Un nuovo capitolo entusiasmante per il club siciliano, che mira a raggiungere traguardi ambiziosi.

PALERMO – È ufficiale: Tommaso Augello (30) è un nuovo giocatore del Palermo. Ieri l'annuncio. L'esterno sinistro classe 1994 arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Cagliari e ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Obiettivo centrato. Il Palermo aveva bisogno di coprire un buco sulla fascia sinistra con un titolare strutturato e di un certo livello e Augello, che il direttore sportivo Osti conosce dalla Sampdoria, rispecchia perfettamente l'identikit tracciato dai rosanero. Pippo Inzaghi avrà a disposizione un giocatore duttile (può agire come quinto di centrocampo o come terzino in una difesa a 4) e con una notevole esperienza maturata attraverso un percorso iniziato nel campionato di serie D e impreziosito dall'approdo in Serie A.

