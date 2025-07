LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Longo Borghini marca Reusser a Pianezze

Segui da vicino la tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025, in diretta dalla suggestiva pianezza. Tra azioni mozzafiato e strategie di squadra, le protagoniste si sfidano in una battaglia appassionante che potrebbe decidere il destino della corsa. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per aggiornamenti live e vivi l’emozione del ciclismo femminile come mai prima d’ora!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:32 Continua l’azione di Anna van der Breggen. L’olandese detta un ritmo regolare ma sostenuto in modo da evitare gli scatti. 14:31 Meno di 4 km al traguardo. A breve un tratto duro all’11%. 14:29 Gruppetto di testa trainato dall’olandese Anna van der Breggen. Elisa Longo Borghini è a ruota della svizzera Marlen Reusser. 14:27 5000 metri all’arrivo. Dopo i fuochi d’artificio iniziali accesi dal Movistar Team ora il ritmo è regolare. 14:24 Non ne ha più la francese Labous, che ha fatto l’elastico sin dall’inizio della salita. Si staccano nuovamente anche Muzic e Casasola. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Longo Borghini marca Reusser a Pianezze

