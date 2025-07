Funghi allucinogeni contro la depressione via alla prima sperimentazione italiana

L’Italia apre una nuova frontiera nella lotta alla depressione, con la prima sperimentazione ufficiale sui funghi allucinogeni. L’Istituto superiore di sanità e l’Università di Chieti stanno studiando la psilocibina, una sostanza psichedelica con promettenti potenzialità terapeutiche. Questa innovazione potrebbe rivoluzionare le cure per i disturbi mentali, offrendo speranza a milioni di persone. Il futuro della salute mentale si sta scrivendo oggi.

L’Istituto superiore di sanità, con l’Università di Chieti, inizia lo studio sulla sostanza psichedelica psilocibina. “Grandi potenzialità, possiamo migliorare le cure dei problemi di salute mentale”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Funghi allucinogeni contro la depressione, via alla prima sperimentazione italiana

In questa notizia si parla di: funghi - allucinogeni - depressione - prima

Giuseppe Marra ucciso dalla moglie Lorenza Scarpante, la serata a base di marijuana e funghi allucinogeni e i tonfi: «Gli ha fatto sbattere la testa contro gli spigoli» - Un tragico epilogo ha colpito Bologna, dove Giuseppe Marra, 59 anni, è stato trovato morto nell’appartamento in via Zanolini.

Funghi allucinogeni contro la depressione, via alla prima sperimentazione italiana; Funghi allucinogeni: in Italia primo trial contro la depressione; Dai funghi allucinogeni la soluzione per il trattamento della depressione resistente? Al via i test della psilocibina in Italia.

Funghi allucinogeni contro la depressione, via alla prima sperimentazione italiana - L’Istituto superiore di sanità, con l’Università di Chieti, inizia lo studio sulla sostanza psichedelica psilocibina. Secondo repubblica.it

Depressione resistente, Foggia partecipa alla prima sperimentazione italiana con psilocibina - Con l'autorizzazione appena ricevuta dall'Aifa prende il via la prima sperimentazione in Italia della psilocibina, un composto estratto da alcune ... Segnala immediato.net