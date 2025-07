Pacchi di merce acquistata online fatti sparire | corriere e 3 persone denunciate nel Napoletano

Un blitz delle forze dell’ordine nel napoletano svela un maxi furto di merce online: tre ladri e un corriere complice smantellano un furgone di consegne, lasciandosi alle spalle 54 pacchi recuperati dai carabinieri. Un episodio che mette in luce il crescente problema del crimine legato allo shopping digitale e le misure di sicurezza in azione. Continua a leggere per scoprire come si è svolto l’arresto e le implicazioni di questa vicenda.

A Sant'Anastasia, in tre stavano "ripulendo" un furgone di consegne, complice anche il corriere: 54 i pacchi recuperati dai carabinieri, denunciati i quattro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

