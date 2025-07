Cobolli Gigli è netto nel suo giudizio | Osimhen alla Juve? ADL non lo darà mai ai bianconeri Vlahovic? La situazione mi sembra molto tesa I bianconeri devono fare questo

Il futuro della Juventus si fa sempre più incerto, tra sogni di grandi acquisti e tensioni interne. Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente bianconero, lancia un avvertimento chiaro: portare Victor Osimhen a Torino e liberarsi di Dusan Vlahovic sarà un'impresa ardua. La situazione nel club è sotto pressione, e ora più che mai, i bianco-neri devono fare mosse decisive per restare competitivi. Ma quali strategie potrebbero adottare?

Cobolli Gigli avverte la Juventus: secondo l’ex presidente bianconero sarà molto difficile mettere le mani su Victor Osimhen e liberarsi di Dusan Vlahovic. L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto a “ 1 Football Club “, programma di 1 Station Radio per parlare dei bianconeri. Le sue dichiarazioni vertono soprattutto su Victor Osimhen e Dusan Vlahovic. OSIMHEN ALLA JUVE – « Rispondo con tre punti a questa eventualità. A partire dal secondo punto: secondo me, De Laurentiis alla Juventus non lo darebbe mai. Inoltre, la Juventus in questo momento non ha la forza economica per sostenere un acquisto così oneroso, né una retribuzione altrettanto importante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cobolli Gigli è netto nel suo giudizio: «Osimhen alla Juve? ADL non lo darà mai ai bianconeri. Vlahovic? La situazione mi sembra molto tesa. I bianconeri devono fare questo»

