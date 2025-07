Pier Silvio Berlusconi | The Couple e La Talpa? Brutti fatti male Dopo la prima puntata ho avuto i brividi

Pier Silvio Berlusconi non ha usato mezzi termini riguardo i recenti flop dei reality Mediaset, commentando con durezza la deludente stagione televisiva. Dopo la prima puntata di "La Talpa" e le brutte recensioni di "The Couple", l'emozione ha lasciato spazio alla critica. Ecco cosa ha rivelato durante l'incontro con la stampa, sottolineando che...

Piersilvio Berlusconi senza mezzi termini su The Couple e la nuova edizione de La Talpa. Ecco cosa ha detto durante l'incontro con la stampa. Che la stagione dei reality di Mediaset non fosse un successo, era sotto gli occhi di tutti: a lunghezza infinita del Grande Fratello a fronte di ascolti tutt'altro che esaltanti, The Couple chiuso senza nemmeno un finale, L'Isola dei Famosi meno vista di sempre. Senza dimenticare il ritorno de La Talpa, anche quello concluso in fretta e furia assemblando ben tre puntate in una. Adesso, a parlare dei reality della sua rete, è stato anche Piersilvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pier Silvio Berlusconi: "The Couple e La Talpa? Brutti, fatti male. Dopo la prima puntata ho avuto i brividi"

In questa notizia si parla di: couple - talpa - berlusconi - pier

Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple i più brutti che abbia mai visto” - Pier Silvio Berlusconi, figura chiave di Mediaset, ha recentemente scosso il mondo dello spettacolo annunciando importanti novità durante la presentazione dei palinsesti.

Pier Silvio Berlusconi boccia #TheCouple e #LaTalpa: “Quando ho visto le prime puntate sono svenuto, poi ho provato rabbia. Brutti e fatti male, ecco di chi è la colpa” L’AD di #Mediaset ha invece confermato l’#Isola e il #GrandeFratello, tutte le novità Vai su X

I reality di Ilary Blasi e Diletta Leotta? I più brutti mai visti. La stroncatura di Pier Silvio Berlusconi; Pier Silvio Berlusconi: “La Talpa e The Couple? Mentre li guardavo mi è venuta la pelle d’oca…; Pier Silvio Berlusconi spara a zero sui relity La talpa e The Couple: I più brutti di sempre.

Pier Silvio Berlusconi durissimo su “The Couple” e “La talpa”: «I reality più brutti che abbia mai visto» - Arriva Simona Ventura per condurre un GF che torna alle origini ... iodonna.it scrive

Pier Silvio Berlusconi: "La Talpa e The Couple i più brutti di sempre, Andrea Giambruno presto in onda" - La Talpa e The Couple, condotti rispettivamente da Diletta Leotta e Ilary Blasi, nel mirino dell’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Segnala msn.com